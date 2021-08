Prefeitura de Nova Friburgo - Paula Valviesse

Publicado 11/08/2021 18:29

A Gerência de Saúde Mental de Nova Friburgo, vinculada à Secretaria Municipal de Saúde, começou, na segunda-feira (9/08), a mudança de local do Centro de Atenção Psicossocial (Caps) II, que realiza atendimento psicossocial a pessoas com sofrimento ou transtorno mental, através de oficinas, serviços de convivência, terapia e acompanhamento de psiquiatras, psicólogos e da assistência social.

O Caps II irá funcionar onde hoje fica o Capsi, o infantil, na Alameda Marquês de Maricá, 137, no Parque São Clemente. Logo, a unidade que é responsável pelos atendimentos das crianças funcionará na Avenida Júlio Antônio Thurler, 431, em Olaria, onde ficava o centro de atenção dos adultos, havendo assim, uma troca entre os endereços.

A mudança aconteceu porque, com a pandemia, a demanda de usuários aumentou, implicando na necessidade da ampliação do espaço. Agora, os 500 cadastrados terão um espaço mais confortável para serem acolhidos.

O local possui oito quartos, três banheiros internos, espaço de lazer, jardim, anexo com sala e banheiro, área de serviço e garagem. Já as crianças do Capsi continuarão com um ambiente confortável, com tamanho suficiente para suporte e assistência.

O gerente de Saúde Mental, Felippe Shenquel, informou que há a pretensão de transformar a unidade II em um Caps III, com atendimento 24 horas, auxiliando em toda a rede municipal, desafogando as unidades de saúde básica e o Hospital Municipal Raul Sertã. A expectativa é que até o início do próximo mês o serviço integral seja implementado.