Prefeitura de Nova Friburgo estima que a unidade de saúde de Boa Esperança vai atender a cerca de 900 pessoasDivulgação

Publicado 11/08/2021 18:04

Já está em funcionamento o Posto de Saúde de Boa Esperança, na localidade de mesmo nome, que fica próximo a Lumiar e São Pedro da Serra, em Nova Friburgo. A reinauguração da unidade de saúde aconteceu nesta terça-feira (10/08), com cerimônia que contou com a presença do prefeito Johnny Maycon, da secretária de Saúde, Nicole Cipriano e do subprefeito de Lumiar e São Pedro da Serra, Jorge Freiman.

A reabertura da unidade, que estava fechada desde 2017, é uma demanda antiga da comunidade. Para que o posto voltasse a funcionar, além da designação de uma equipe de saúde, a Prefeitura realizou pequenos reparos estruturais, como consertos de lâmpadas, serviços de jardinagem e pintura.

Segundo a Prefeitura, o posto de saúde atenderá mais de 900 pessoas, com funcionamento de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h. A unidade conta com enfermeiro, técnico de enfermagem e uma agente de saúde. Além disso, às terças, haverá uma médica de plantão durante o dia para consulta.

A partir da implementação de um servidor online, com dados da população, os serviços de saúde básicos de Boa Esperança serão independentes de Lumiar, descentralizando as atividades do 5º distrito.

Para Nicole Cipriano, a reativação em pouco tempo foi um marco para o município: ‘’Não tem um momento específico para fazer saúde. A saúde tem que acontecer. Por isso, nós vamos avançando e fortalecendo a Atenção Básica de Nova Friburgo. Somente assim, iremos desafogar e impactar diretamente o atendimento no Hospital Municipal Raul Sertã, que é a ponta do fluxograma da saúde’’.