Cobertores arrecadados pelos policiais da 151ª DP - Divulgação

Publicado 10/08/2021 18:58

O delegado da 151ª Delegacia Legal de Nova Friburgo, Henrique Pessoa, usou as redes sociais da delegacia, nesta terça-feira (10/08) para divulgar o engajamento da equipe, que se uniu para adquirir cobertores que serão doados ao movimento Tenda Solidária. Os agasalhos serão destinados às pessoas em situação de vulnerabilidade do município.

Contando ainda com a doação de empresários, os policiais militares da 151ª DP decidiram contribuir com cobertores por causa da rigorosa onda de frio que tem derrubado a temperatura no município: “A ação é mais uma demonstração de compromisso social da Pcerj, cuja atuação vai muito além da função repressiva. Obrigado aos policiais da 151ª DP pela consciência demonstrada”, agradeceu o delegado.

O movimento Tenda Solidária conta com voluntários que trabalham em tendas, montadas em bairros da cidade, na qual são distribuídos alimentos e itens de higiene angariados através de doações. A “Tenda Solidária e de Luta Pela Vida”, é um projeto coordenado pelo SEPE, SINPRO e Sindicato dos Bancários de Nova Friburgo.