Vacinação contra a Covid-19 em Nova FriburgoDivulgação

Publicado 11/08/2021 19:14

A Subsecretaria de Atenção Básica e a Coordenação de Imunização de Nova Friburgo têm registrado algumas pessoas, que de má fé, estão se vacinando irregularmente no município. Segundo a Subsecretaria, foram constatados casos de pessoas que procuraram as unidades de saúde informando que não haviam recebido a primeira dose, mas, após a aplicação, no final do dia, com o registro da vacina no sistema, a equipe verificou a irregularidade.

Ainda de acordo com a Coordenação de Imunização, há casos de recebimento de terceira dose, adiantamento de segunda dose e a mistura de laboratórios. Sobre esses casos, além de alertar sobre os riscos à saúde, a Prefeitura afirmou que está investigando essas pessoas e já encaminhou aos órgãos competentes os indícios.

“A Secretaria Municipal de Saúde ressalta que esse ato é contrário às normas preconizadas pelo Ministério da Saúde, bem como aquelas determinadas no Plano Nacional de Imunização (PNI). Os responsáveis por tal atitude poderão ser penalizados com as sanções previstas na legislação penal. Também é necessário reforçar que misturar vacinas, sem prescrição médica, pode ser prejudicial à saúde, tendo em vista que não há nota técnica que indique combinação desordenada”.