Fiscalização em Nova Friburgo teve como foco veículos com ruídos no escapamento acima dos limites estabelecidosDivulgação

Publicado 11/08/2021 19:03

A Secretaria de Ordem e Mobilidade Urbana (Smomu) de Nova Friburgo divulgou um balanço da operação de fiscalização realizada por agentes da pasta na última sexta-feira (6/08), em São Geraldo, próximo à quadra de esportes do bairro. Ao todo, a Smomu realizou 66 abordagens a motoristas. Destes, 55 veículos foram autuados e outras 63 autuações também foram aplicadas pelos agentes aos condutores.

Além das autuações, dois veículos foram retidos, mas liberados em seguida, porque sanaram imediatamente a irregularidade. Em ambos os casos, foi constatado que os veículos estavam com silenciador acima do nível permitido.

Outros três veículos tiveram que ser removidos ao depósito da Smomu: uma motocicleta por apresentar diversas irregularidades, entre elas o silenciador acima dos níveis permitidos; um carro por silencioso com ruído acima do nível permitido; e outro veículo por estacionar em ponto de embarque e desembarque de passageiros.

Ainda de acordo com a Smomu, as principais infrações observadas pelos agentes durante o período de fiscalização foram: falta do cinto de segurança pelo condutor e/ou passageiros (43); conduzir o veículo com silenciador de motor defeituoso ou descarga livre (5); conduzir o veículo com defeito no sistema de iluminação, sinalização ou lâmpada queimada (5); e conduzir veículo registrado que não esteja devidamente licenciado (4).

O secretário da Smomu, Fabrício Medeiros, disse que durante as fiscalizações com foco em veículos com ruídos no escapamento acima dos limites estabelecidos pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama), ou com descarga livre, foi realizada também a fiscalização de diversas outras infrações.

"Muito nos espanta a quantidade de condutores e passageiros que ainda transitam sem utilizar o cinto de segurança: 68% somente na última fiscalização. E o problema não é só a pessoa se machucar, mas a gravidade das lesões que poderiam ser evitadas, gerando todo o custo de deslocamento de ambulância, medicamentos e a ocupação de um leito de hospital, ainda mais nesse momento de pandemia”, destacou Fabrício Medeiros.

O secretário ainda esclareceu sobre a legalidade da operação: “Há ainda quem questione se a Smomu tem prerrogativa para fazer fiscalização de documentos e de equipamentos dos veículos. Informo que possuímos convênio com o Detran-RJ, o que nos permite tal procedimento. Também nos embasamos no artigo 24, VI, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) para realização das blitzes. A Polícia Militar sempre nos acompanha para garantir a incolumidade física dos agentes e guardas municipais, mas nossas ações independem da presença dela”, finalizou o secretário.