Por O Dia

Publicado 13/03/2021 17:30

A Prefeitura de Nova Friburgo, por meio da Secretaria de Ordem e Mobilidade Urbana (SMOMU), realizou na noite da última quinta-feira (11/03) o remanejamento do ponto de parada dos ônibus municipais da Rua Moisés Amélio, no Centro. Além disso, também foram alteradas as vagas destinadas aos táxis e de curta duração ao longo da via.



Agora, o ponto de parada que ficava em frente ao número 57 foi realocado para próximo ao shopping, servindo para embarque e desembarque de qualquer veículo. Sendo assim, o local do antigo ponto passa a ser destinado à carga e descarga, de segunda-feira à sábado, das 6h às 13h e das 20h às 22h.



O ponto de táxi também sofreu mudança com a readequação do tamanho, com pintura padronizada de cada vaga. O espaço reservado estava acima do necessário suprimindo, assim, a área de estacionamento para outros veículos. A equipe da SMOMU também fez a realocação de uma vaga de curta duração para um espaço maior e a adequação do formato da vaga de motos, sem delimitação individual de vagas.