A Prefeitura de Nova Friburgo, por meio da Secretaria de Saúde e da Coordenadoria de Imunização, emitiu uma nota nesta quinta-feira (12/08) sobre a suspensão da vacinação com a segunda dose do imunizante Astrazeneca, às 12h de hoje, no posto de vacinação, montado na quadra da Escola de Samba Imperatriz de Olaria, em Olaria, e no Ginásio Alberto da Rosa Pinheiro (Pastão), em Conselheiro Paulino.

Nesta quinta-feira o município estava vacinando com a segunda dose diabéticos acima dos 18 anos, obesos e doentes crônicos (de 47 a 59 anos): “O grupo atendido hoje já estava sendo imunizado desde ontem (11/08). Agora, a Subsecretaria de Atenção Básica está trabalhando com os imunizantes em estoque, tendo em vista que no sábado (7/08) chegaram 3.980 doses e hoje ainda estão para chegar apenas 40 doses de Astrazeneca para a segunda aplicação, inviabilizando a continuidade da vacinação planejada”, informa o comunicado.

Apesar desta suspensão temporária para este grupo neste dois locais, a Coordenadoria de Imunização informou que a vacinação aconteceu normalmente nas outras, conforme o estoque. Quem não conseguiu se vacinar nos dois pontos onde a vacina se esgotou, pode procurar outra unidade ou aguardar pelo recebimento de novas doses, e consequentemente a divulgação de um novo calendário para a próxima semana.

Sexta tem vacinação com a segunda dose da CoronaVac

Apesar do aguardo por uma nova remessa de vacinas, a Saúde de Nova Friburgo também informa que está mantida a vacinação nesta sexta-feira (13/08), conforme estabelecido no calendário divulgado esta semana.

A segunda da CoronaVac para as pessoas com 38 anos que receberam este imunizante será aplicada, das 9h às 13h, no Ginásio Poliesportivo Alberto da Rosa Pinheiro (Pastão), em Conselheiro Paulino; na Quadra da GRES Imperatriz de Olaria, em Olaria; no Ginásio poliesportivo João Antunes Nogueira (Bieca), no Cordoeira; e na Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ), no bairro Lagoinha. Para este grupo também haverá vacinação nas Estratégias de Saúde da Família.