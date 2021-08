Estado do Rio suspendeu aulas presenciais na rede estadual da capital e em outros 35 municípios - Divulgação

Publicado 11/08/2021 16:06

Rio - A Secretaria de Estado de Educação (Seeduc) afirmou, nesta quarta-feira, que discute o retorno das aulas presenciais no Rio de Janeiro. As mudanças no decreto serão anunciadas nesta sexta-feira, 11 de agosto.

Na terça-feira, o secretário de Estado de Educação, Alexandre Valle, o Centro de Educação de Apoio Operacional das promotorias de Justiça de Tutela Coletiva e Proteção à Educação do Ministério Público para discutir o retorno das aulas presenciais no estado. Valle também se reuniu com o secretário de Estado de Saúde, Alexandre Chieppe, para alinhar as mudanças no decreto que estabelece os protocolos de volta às aulas.

As unidades permanecerão com ensino exclusivamente remoto e funcionarão apenas para atividades administrativas, como a retirada de material pedagógico e do kit alimentação, além de entrega de documentos e matrícula de alunos.