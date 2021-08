Obra no prédio da central das ambulâncias em Nova Friburgo foi realizada com apoio de empresa privada - Arquivo/ Divulgação

Publicado 12/08/2021 19:28

A Prefeitura de Nova Friburgo concluiu nos últimos dias a reforma do prédio da Central das Ambulâncias, no Hospital Municipal Raul Sertã. A obra, iniciada no mês passado, foi realizada por meio de uma parceria público-privada com uma rede de supermercados.

O local, utilizado diariamente pela equipe da unidade, formada por um socorrista, um condutor, um atendente e dois técnicos que ficam de sobreaviso, além dos guardas municipais de cada plantão, apresentava problemas como infiltrações e mofo por falta de manutenção.

No piso superior e na garagem das ambulâncias foram aplicados produtos antimofo, realizados consertos de infiltração e pintura. Também foi colocada uma nova placa na Escola de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem Nossa Senhora de Fátima, que funciona no local.

O coordenador de ambulâncias, Paulo Cesar Pacheco Júnior, agradeceu a iniciativa e ressaltou que agora os profissionais terão um ambiente mais confortável para trabalhar.