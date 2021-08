Henrique Pessoa, delegado titular da 151ª DP de Nova Friburgo, faz alerta aos motoristas - Divulgação

Henrique Pessoa, delegado titular da 151ª DP de Nova Friburgo, faz alerta aos motoristasDivulgação

Publicado 14/08/2021 14:23

O delegado titular da 151ª Delegacia Legal de Nova Friburgo, Henrique Pessoa, usou as redes sociais da delegacia nesta sexta-feira (13/08) para alertar a população sobre golpes que estão sendo registrados atualmente no município. Além do alerta, o delegado reforça a importância do registro de ocorrência e informa sobre a possibilidade de identificação por foto de três pessoas suspeitas, que chegaram a ser detidas pelas equipes da polícia civil nesta semana.

Henrique Pessoa chama a atenção para o golpe da assinatura de revistas. Segundo ele, foram registrados casos de pessoas que foram abordadas na rua com o pretexto de fazer a assinatura de determinadas revistas, por preços atraentes, mas que na hora de pagar, acabaram caindo no golpe do cartão de crédito e pagaram um valor muito alto por um serviço que não existe.

“Não é um golpe novo, as pessoas são abordadas o que acontece que é um golpe, o pagamento vai ser feito mediante cartão de crédito e, ao passar o cartão crendo que vai pagar o valor da assinatura, muitas vezes o valor registrado é muito maior, pagando dois, três mil”, explica o delegado, que ainda orienta que as pessoas que desejam ter esse tipo de assinatura procurem as editoras.

Ainda de acordo com Henrique Pessoa, nesta sexta-feira (13/08), três mulheres foram encaminhadas à delegacia por suspeita de estarem aplicando esse golpe no município. Como não foi possível provar o crime, elas foram liberadas. Mas as pessoas que fizeram registro de ocorrência ainda podem ir até a 151ª DP para fazer o reconhecimento por foto das suspeitas.

Outro alerta do delegado é quanto aos pedidos de pagamentos de contas em supermercados. Nesses casos, o criminoso aborda as pessoas na fila que vão efetuar o pagamento das compras em dinheiro e, dizendo que precisa de dinheiro em espécie de forma urgente, se oferece para pagar as compras no cartão de crédito e ficar com o valor.

De acordo com Henrique Pessoa, esse golpe não atinge diretamente a pessoa que aceita a troca, mas sim a terceiros, uma vez que o cartão de crédito utilizado para pagamento não pertence ao criminoso, mas sim a outras pessoas que tiveram seus cartões roubados ou clonados.