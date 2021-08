No sentido Recreio, um bolsão d'água ocupa uma faixa da pista central, na altura do Barra Point - Divulgação

Rio - O fim de semana no município do Rio começou com tempo instável e pancada de chuva. Segundo o Alerta Rio, neste sábado, haverá predomínio de céu nublado, com previsão de chuva fraca isolada até o início da manhã e chances de chuviscos no período da noite. Neste domingo, a previsão de chuva é de trégua, mas logo deve acabar pois, segundo o sistema, a previsão indica pancadas de água na segunda-feira.

Para este sábado, os ventos estarão fracos a moderados e as temperaturas seguirão amenas e estáveis em relação à sexta-feira, 13, com mínima de 15°C e máxima de 22°C.

Por causa da chuva deste sábado, há bolsão de água na estrada da Barra da Tijuca, altura do nº 1.020, no Itanhangá, sentido Alto da Boa Vista. Outro ponto com bolsão é em uma faixa da pista central, na altura do Barra Point, no sentido Recreio. A Comlurb foi acionada.

Segundo o Alerta Rio, neste domingo, 15, haverá redução de nebulosidade e não há previsão de chuva. As temperaturas estarão em elevação, variando entre a máxima de 27°C e a mínima de 16°C.



Já na segunda-feira, 16, devido à influência de ventos em médios e altos níveis da atmosfera, há previsão de pancadas de chuva moderadas, em pontos isolados, à tarde e à noite. Os ventos estarão predominantemente moderados, entre 18,5 km/h e 51,9 km/h. Os modelos numéricos de previsão do tempo estimam que chova, em média e para toda a capital, cerca de 15mm para esse dia.



Na terça-feira e na quarta-feira, o tempo voltará a ficar estável, com a diminuição da nebulosidade e sem previsão de chuva. As temperaturas estarão em elevação.

O Alerta Rio informa que continua valendo o aviso de ressaca emitido pela Marinha do Brasil que informa sobre a possibilidade de ondas com até 2,5 metros de altura atingirem a orla do Rio. O aviso é válido até as 21h deste sábado.

As recomendações são: evitar banho de mar e esportes no mar, não visitar mirantes ou beira do mar, contra a indicação de navegação de pescadores, além de evitar pedalar na orla. Outra orientação é não tentar resgatar vítimas de afogamento. Para isso, ligue para bombeiros no 193 ou para outra ajuda Defesa Civil no 199.