Rio - O secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz, informou, na manhã deste sábado (14), que o estoque de vacinas do município está regularizado e que as doses estocadas "há mais de uma semana" pelo Ministério da Saúde (MS) foram entregues. Segundo ele, a previsão do MS neste momento é acelerar e distribuir os lotes até o próximo domingo para que não haja mais interrupções no calendário. O secretário esteve no Centro Municipal de Saúde Hamilton Land, na Cidade de Deus, na Zona Oeste do Rio para acompanhar a imunização de pessoas com 23 anos e comemorou que a adesão dos jovens à vacina está alta."O Rio amanheceu com os postos de saúde bem cheios. A população de 23 anos estava muito ansiosa para tomar a vacina, eles tiveram essa vacinação adiada por três dias. Espero que esse grupo continue com essa adesão incrível que os cariocas estão tendo com a vacina para a covid. Cada faixa etária que a gente passa, a gente vê que a grande maioria da população vem se vacinar e vem se vacinar na data correta, não está deixando para vacinar na repescagem. Isso faz muita diferença para a organização da campanha na cidade do Rio", celebrou Soranz.

Neste sábado, o município do Rio vacina com a primeira dose contra a covid-19 pessoas de 23 anos. Além disso, a vacinação é permanente para quem tem 30 anos ou mais e também para pessoas com deficiência (PcD), gestantes, puérperas e lactantes com 18 anos ou mais, que devem procurar os postos de vacinação de preferência no período da tarde.

A maior parte dos pontos de vacinação funciona das 8h às 17h, com exceção de cinco. O ponto de vacinação do Imperator, no Méier, Zona Norte do Rio, funciona de 8h às 16h; o do Parque Olímpico, que é drive-thru, funciona de 8h às 15h. Além disso, os pontos de vacinação no Corpo de Bombeiros - no Humaitá, Copacabana e Barra da Tijuca - funcionam de 8h às 12h.



A expectativa da Secretaria de Saúde é vacinar aproximadamente 100 mil pessoas neste sábado. Dessas, 30 mil estão agendadas para a segunda dose. O secretário também reforçou que o calendário está definido para próxima semana e que a expectativa é a vacinação de jovens de 18 a 22 anos.



"A gente espera muito poder vacinar todas as pessoas com mais de 18 anos na próxima semana, um calendário intenso, com uma previsão de vacinar mais de 80 mil pessoas para cada dia, mas é um calendário muito importante para que a gente acelere a vacinação e proteja as pessoas o quanto antes dessa nova variante, a Delta, que tem uma capacidade de transmitir muito maior que as demais", falou.



Soranz também fez um alerta e reforçou que os cuidados contra a covid-19 devem ser mantidos, principalmente por conta da variante Delta. Para o secretário, o momento merece atenção e exposições desnecessárias devem ser evitadas. "É o momento mais preocupante que a gente tem, há um aumento de casos da variante Delta. A gente precisa evitar ao máximo se expor desnecessariamente, usar máscara, manter os ambientes, preferencialmente, arejados, com a janela aberta, porque essa variante dissemina muito rápido. Isso aconteceu em vários outros países e muito provavelmente vai acontecer aqui também se a gente não cuidar".



Um documento interno da Secretaria de Estado de Saúde (SES) afirmou que a cidade do Rio é o "epicentro da variante Delta no país" e pediu à direção da pasta que avaliasse "com urgência" a possibilidade de aumentar oferta de leitos de covid-19 para o Hospital Estadual Ricardo Cruz, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, na quinta-feira (12).

O despacho foi endereçado à Subsecretaria de Atenção à Saúde e menciona que durante três dias, entre o último sábado (7) e terça-feira (3), houve um aumento de 106 para 206 internações no Hospital Estadual Ricardo Cruz, o que equivale a 94% de evolução na demanda. As informações foram reveladas pelo G1.

Durante a divulgação do Boletim Epidemiológico, na sexta-feira (13), o prefeito do Rio, Eduardo Paes, reconheceu que a cidade era o epicentro da variante Delta no país e falou a respeito do despacho estadual . "Nós sempre abrimos mais leitos do que os outros níveis de governo. O governo federal especialmente tem muitos leitos fechados. Então fica aqui o nosso apelo para que abram leitos, não vamos esperar “dar ruim” para só aí abrir leitos", afirmou.

Terceira dose



Soranz também falou sobre a possibilidade de aplicar uma terceira dose contra a covid-19 nos idosos. De acordo com ele, ainda há necessidade de acertar essa questão com o Ministério da Saúde, mas a dose de reforço deve ser aplicada em outubro deste ano.



A gente ainda está acertando detalhes com o Ministério da Saúde para que a gente possa garantir vacina e fazer essa aplicação da dose de reforço, se de fato, as evidências mostrarem que seja necessário", explicou.