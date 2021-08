O município do Rio tem 67 casos confirmados da variante Delta até o momento - Reprodução

O município do Rio tem 67 casos confirmados da variante Delta até o momentoReprodução

Publicado 13/08/2021 10:15 | Atualizado 13/08/2021 11:58

Rio - Um documento interno da Secretaria de Estado de Saúde (SES) afirmou que a cidade do Rio é o “epicentro da variante Delta no país” e pediu à direção da pasta que avaliasse “com urgência” a possibilidade de aumentar oferta de leitos de covid-19 para o Hospital Estadual Ricardo Cruz, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, na quinta-feira (12).



O despacho foi endereçado à Subsecretaria de Atenção à Saúde e menciona que durante três dias, entre o último sábado (7) e terça-feira (3), houve um aumento de 106 para 206 internações no Hospital Estadual Ricardo Cruz, o que equivale a 94% de evolução na demanda. As informações foram reveladas pelo Portal G1.



O prefeito do Rio, Eduardo Paes, reconheceu que a cidade era o epicentro da variante Delta no país e falou a respeito do despacho estadual durante a apresentação do 32° Boletim Epidemiológico do Rio. "Nós sempre abrimos mais leitos do que os outros níveis de governo. O governo federal especialmente tem muitos leitos fechados. Então fica aqui o nosso apelo para que abram leitos, não vamos esperar “dar ruim” para só aí abrir leitos”, afirmou.



O Hospital Estadual Ricardo Cruz, em Nova Iguaçu, oferece atendimento exclusivo para atender pacientes com covid-19. O despacho aponta também que existe uma grande circulação de pessoas entre a Baixada Fluminense e a prefeitura do Rio e é assinado pela superintendente de Regulação, Kitty Crawford.



A Secretaria de Estado de Saúde informou em nota que foi definido a abertura de mais 20 leitos no Hospital Ricardo Cruz. Segundo a pasta, a ação faz parte de um plano de contingência. Confira na íntegra:

A Secretaria de Estado de Saúde (SES) informa que está colocando em prática o Plano de Contingência da Covid-19, desenvolvido recentemente e que prevê a ativação de níveis de contingência a partir de determinados cenários epidemiológicos. Com base nesse plano, foi definida a abertura de mais 20 leitos no Hospital estadual Dr. Ricardo Cruz (HERCruz), unidade exclusiva para atendimento de Covid-19.



O pedido feito no documento faz parte das medidas a serem aplicadas de forma preventiva, levando em consideração a mudança do cenário epidemiológico, conforme previsto no Plano de Contingência. Além dos leitos do HERCruz, o plano prevê ainda um chamamento público para contratação de leitos de CTI e a desmobilização do Hospital Regional do Médio Paraíba Dra Zilda Arns Neumann (HRZA), que estava sendo transformado para atender paciente não Covid. A unidade voltará ao atendimento de Covid-19.



A SES ressalta que as medidas são preventivas em virtude da identificação de um aumento, ainda pequeno, de casos na última semana.