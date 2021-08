Operação fechou mais de 500 buracos em toda a cidade do Rio - Divulgação / Prefeitura do Rio

Operação fechou mais de 500 buracos em toda a cidade do RioDivulgação / Prefeitura do Rio

Publicado 14/08/2021 20:43

Rio - A Prefeitura do Rio, por meio da Secretaria Municipal de Conservação - Seconserva, promoveu neste sábado, 14, um mutirão de tapa-buraco em toda a cidade. A operação envolveu cerca de 280 profissionais, entre técnicos e operários, e fechou mais de 500 buracos. Na maioria das vezes, o serviço atendeu a chamados abertos pela Central 1746.



"O trabalho começou cedo: desde as 7h, as usinas de asfalto do Caju e de Campo Grande funcionaram a pleno vapor. Ao fim do dia, foram produzidas 300 toneladas de massa asfáltica, transportadas em 44 viagens feitas pelos caminhões da Conservação e usadas na recuperação de pavimentação em todas as regiões do Rio de Janeiro", disse a prefeitura em nota.



A secretária de Conservação, Anna Laura Valente Secco, percorreu algumas ruas e acompanhou de perto o trabalho das equipes. “Esse mutirão de tapa-buraco é o primeiro de muitos. A ideia é repetir nossa força-tarefa ao menos uma vez por mês, sempre em um sábado, a fim de causar menos impacto no trânsito. É mais uma demonstração do compromisso da atual gestão com a cidade”, afirmou.



Segundo a administração municipal, todas as 25 gerências ligadas à Seconserva participaram da ação. As equipes eram compostas por rasteleiros, operadores de máquinas, motoristas, serventes e encarregados. Ainda conforme a prefeitura, a função de rasteleiro é fundamental no tapa-buraco, pois é esse profissional que espalha manualmente a massa asfáltica e garante um bom acabamento para que ela seja compactada.