Avenida Brasil terá interdições parciais entre Caju e Irajá a partir deste domingo Divulgação / Prefeitura do Rio

Publicado 14/08/2021 16:52 | Atualizado 14/08/2021 16:54

Rio - A CET-Rio informou que, a partir deste domingo, 15, a Avenida Brasil será parcialmente interditada para serviços de manutenção da iluminação pública da RioLuz, por meio do consórcio Smart Luz. As interdições parciais estão previstas até o dia 16 de setembro, com exceção de sextas-feiras, sábados e feriados, das 22h30 às 4h30 do dia subsequente.

Segundo o órgão, para viabilizar o procedimento, será necessário interditar:

- Uma faixa (lado esquerdo) da Av. Brasil, pista central, sentido Zona Oeste, entre a Passarela 1 (Caju) e o Trevo das Margaridas (Irajá);

- Uma faixa (lado esquerdo) da Av. Brasil, pista central, sentido Centro, entre a Passarela 1 (Caju) e o Trevo das Margaridas (Irajá).



As interdições serão itinerantes e em trechos menores que 300 metros. A CET-Rio acrescentou que os veículos serão desviados na própria pista, no trecho com estreitamento. Sinalização específica será instalada para orientar e alertar os motoristas, e as condições do trânsito serão monitoradas.