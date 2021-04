PM apreende duas pistolas e drogas na comunidade do Cajueiro, em Madureira Divulgação

Por O Dia

Publicado 06/04/2021 06:25

Rio - PMs do 9º BPM (Rocha Miranda) foram atacados por homens armados, na noite desta segunda-feira (5), em um dos acessos à comunidade do Cajueiro, no bairro Madureira, na Zona Norte do Rio. Durante o confronto, dois suspeitos foram baleados e morreram.

A PM informou que uma equipe patrulhava a região e foi alvo de disparos de arma de fogo. Para fugir da ação criminosa os policiais revidaram até a chegada de reforços.

Em nota, a Polícia Militar informou que duas pistolas foram apreendidas com a dupla. Os feridos chegaram a ser socorridos e levados para o Hospital Estadual Carlos Chagas (HECC), em Marechal Hermes, mas não resistiram.