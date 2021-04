Hospital Salgado Filho, no Méier Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 23/04/2021 17:44

Rio - Um homem morreu, no domingo, 18, logo após publicar um vídeo para o prefeito Eduardo Paes (DEM) e para o secretário de Saúde, Daniel Soranz, em que critica o atendimento no Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, Zona Norte do Rio. No vídeo, Joaquim Rodrigues Cajueiro conta que foi esquecido pela equipe médica do hospital após ser transferido da Unidade Coronariana para um setor de tratamento da Covid-19.

Internado após ter sofrido um infarto, para realizar um cateterismo, Joaquim recebeu o diagnóstico do novo coronavírus. Por causa da infecção, o procedimento precisou ser adiado e ele, transferido.

"Cheguei às 6h da noite [na unidade para tratar a Covid-19], até às 7h da manhã ninguém apareceu aqui na sala para me dar um remédio. Só apareceram [de manhã] porque eu tive febre e me deram um remédio para febre", denunciou Joaquim, que continuou: "e diz que o médico só aparece de manhã, uma vez por dia, de manhã. Ele veio aqui, olhou para minha cara, gastou dois segundos falando comigo e simplesmente foi embora do hospital. Eu estou aqui nesta sala e já vai dar meio-dia. Nem o remédio do meu coração, que eu estava tomando na Coronariana, estão trazendo pra eu tomar".

Questionada pelo O DIA sobre as críticas de Joaquim, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) negou as afirmações do paciente. A causa da morte de Joaquim Rodrigues Cajueiro não foi revelada pela pasta.

"Toda a conduta terapêutica referente ao problema cardíaco, que já havia sido definida na Unidade Coronariana, foi mantida no leito para onde ele foi transferido, inclusive a medicação já prescrita, que continuou a ser administrada, sem interrupção. O Sr. Joaquim recebeu os devidos cuidados para os quadros de covid-19 e cardíaco, infelizmente não resistiu e faleceu no último fim de semana", destacou a SMS, em nota.