Por O Dia

Publicado 07/01/2021 11:35 | Atualizado 07/01/2021 13:13

Rio - Um intenso tiroteio assusta moradores do Morro do Cajueiro, em Madureira, Zona Norte do Rio, na manhã desta quinta-feira. De acordo com relatos dos locais, criminosos do Morro da Serrinha estariam tentando invadir a comunidade.

No Twitter, a Polícia Militar informou que equipes do 9ºBPM (Rocha Miranda) estavam a caminho da comunidade para intervir em um confronto entre criminosos rivais. Já no início desta tarde, em nota, a corporação informou que policiais em patrulhamento pela Av. Ministro Edgard Romero, próximo à Estação Otaviano do BRT, depararam-se com elementos armados saindo da comunidade do Cajueiro rumo à comunidade da Serrinha.

Segundo a PM, os criminosos atiraram contra os policiais. Após breve confronto entre os bandidos, a situação foi estabilizada. Não há registro de feridos, nem de presos, e o trânsito na Avenida Ministro Edgard Romero já foi liberado.