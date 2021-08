Cedae suspende cobrança de conta de 2.322 imóveis de Paquetá em agosto - Divulgação / CEDAE

Publicado 14/08/2021 17:29 | Atualizado 14/08/2021 17:30

Rio - A Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro (Cedae) informou que vai zerar as faturas de 2.322 imóveis na Ilha de Paquetá, emitidas de 18 a 28 deste mês. A decisão, aprovada pela Diretoria da Companhia em reunião extraordinária na manhã deste sábado, 14, atendeu a um pedido feito pelo governador Cláudio Castro. O chefe do Executivo fluminense solicitou que a companhia estudasse a possibilidade de compensação à população por período de abastecimento interrompido para execução de reparo que leva água para a ilha.

Ao anunciar a medida, o governador pediu desculpas aos 4.180 moradores da ilha. “Estou acompanhando desde o começo o problema, reconheço e peço desculpas pelos transtornos. Pedi à companhia um estudo para não cobrar essa conta. Não será cobrado nenhum real sobre o período em que o serviço não foi pleno”, justificou.

Presidente da Cedae, Leonardo Elia Soares esclareceu que a instabilidade no fornecimento está na janela de cobrança do período de 23 de julho a 23 de agosto, que têm contas emitidas de 18 a 28 de agosto. “Todas essas matrículas com faturas emitidas no período virão com isenção total de pagamento. Assim, ninguém será cobrado”, reiterou.



Vazamento

Na primeira semana do mês, técnicos identificaram vazamento em trecho no meio da Baía de Guanabara e deram início ao reparo com previsão de conclusão no domingo, 8. Segundo a Cedae, durante testes para recolocar a estrutura em carga (colocar água na tubulação), na segunda-feira, 9, foi constatado outro vazamento em novo ponto da rede subaquática, o que exigiu o prolongamento do serviço até esta sexta-feira, 13.

Em nota, a Cedae explicou que "a complexidade da operação em área de embarcações exigiu auxílio de mergulhadores e de balsa credenciados pela Capitania dos Portos. Com o reparo concluído, técnicos fizeram a limpeza da rede e a operação de envio de água pela tubulação já foi retomada".