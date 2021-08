Primeira etapa do projeto PaqueTá Vacinada aconteceu em 20 de junho - Daniel Castelo Branco

Rio - A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) vai realizar, neste domingo, 15, mais uma etapa do projeto “PaqueTá Vacinada”, em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). Adultos e adolescentes residentes da Ilha de Paquetá, que tomaram a primeira dose das vacinas contra a covid-19 em junho e julho, receberão a segunda dose do imunizante. O bairro carioca será o primeiro a ter sua população totalmente imunizada com as duas doses.