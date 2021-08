Chuva no calçadão de Copacabana, Zona Sul do Rio. Foto de 28/7/21 - Marcos Porto/Agência O Dia

Publicado 04/08/2021 06:23 | Atualizado 04/08/2021 06:25

Rio - A chuva deve voltar a visitar o Rio nesta quarta-feira (4), principalmente durante a manhã. A previsão do Alerta Rio é de núcleos de chuva fraca atinja pontos isolados da cidade, assim como no início da noite de ontem.

Segundo o boletim do Centro de Operações Rio, o deslocamento de um sistema de baixa pressão sobre o oceano segue influenciando o tempo. Os registros de chuva devem ocorrer pela manhã, e o céu permanecerá nublado durante todo o dia. A temperatura desta quarta-feira deve variar entre mínima de 13º C e máxima de 26º C.

