Ônibus incendiado na Avenida BrasilREPRODUÇÃO TWITTER

Publicado 04/08/2021 06:09 | Atualizado 04/08/2021 06:13

Rio - Um ônibus que pegou fogo prejudica o trajeto dos motoristas que cruzam a Avenida Brasil, no sentido Centro, na manhã desta quarta-feira (4). O incêndio no coletivo da linha 397 (Campo Grande x Candelária) aconteceu por volta das 5h, na altura de Ramos, e interdita a pista lateral.

Não há registro de feridos, nem informações sobre as causas do acidente. Equipes do Corpo de Bombeiros já atuaram no local, e agentes da CET-Rio tentam desafogar o trânsito, que já apresenta retenções.