Delegado William Pena, titular da Draco, é cotado para ser novo secretário de Administração Penitenciária - Marcos Porto / Agência O Dia

Delegado William Pena, titular da Draco, é cotado para ser novo secretário de Administração PenitenciáriaMarcos Porto / Agência O Dia

Publicado 15/08/2021 18:55 | Atualizado 15/08/2021 20:26

Rio -- A exoneração do titular da Secretaria de Administração Penitenciária (Seap), Raphael Montenegro, deverá ser publicada nesta segunda-feira. Pesou contra ele a soltura de um dos chefes da cúpula do Comando Vermelho, Wilton Quintanilha, o Abelha, no dia 27 de julho. Conforme revelou O DIA, o traficante foi solto, mesmo com mandado ativo de prisão.

Isso porque a Seap afirmou que consultou o Banco Nacional de Mandados, que estava desatualizado. No entanto, a Polícia Civil fez um alerta sobre outro mandado ativo, o que não foi levado em conta.

Publicidade

Entre os nomes sondados para substituir Montenegro estão: o do delegado de Polícia Federal Victor Poubel; e o titular da Draco (Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas), William Pena Júnior.

No Palácio Guanabara, o nome de Poubel aparece com mais força por ser uma indicação do deputado federal Altineu Côrtes, presidente do PL/RJ - mesmo partido do governador Cláudio Castro.

Publicidade

Já Pena Júnior é o nome mais forte na própria Seap, já que o delegado já foi agente penitenciário por quatro anos, entre 2007 e 2010, antes de passar no concurso para oficial de cartório e, posteriormente, delegado da Polícia Civil.

Pena Júnior também lidera a força-tarefa de combate às milícias que, somente em um ano, prendeu 751 criminosos. Além disso, participou da ação que resultou na morte, em confronto, de Wellington Braga, o Ecko. Na última quinta-feira, sua investigação foi determinante para localizar a casa onde estava Edmilson Menezes, o Macaquinho.

Publicidade

Um servidor da Seap explicou o porquê do nome do titular da Draco ser o preferido na pasta. "Trabalhei com ele na turma do Benjamim de Moraes. Líder e exemplo entre os colegas. Trabalhou em outras unidades importantes e históricas como o Hélio Gomes na Frei Caneca. Chegou a trabalhar em Campos, unidade isolada e com histórico de problemas e periculosidade. É um nome de impacto na massa carcerária, pois participou da prisão de grandes chefes do crime organizado", disse.

Outro, lembrou que Pena Júnior enfrentou um motim no seu último dia como agente. Procurados pela reportagem, Pena Júnior e Poubel não foram localizados. O governo do Estado não confirmou qual nome será escolhido.