Publicado 15/08/2021 20:01 | Atualizado 15/08/2021 20:07

Rio - A empresa Ares Consultorias e Investimentos, da qual o influenciador digital e investidor de criptmoedas Wesley Pessano, assassinado em São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos , era sócio majoritário, comunicou, neste domingo, 15, que entrará em recesso de 30 dias a partir desta segunda-feira, 16. Em publicação no Instagram, a empresa informou que o período será utilizado "a fim de reorganizar a casa e iniciar os pagamentos do valor inicial aportado".

Na postagem, a Ares Consultorias e Investimentos enfatizou que "nenhum cliente ficará sem o ressarcimento total de seu capital investido na empresa". No entanto, não estabeleceu nenhuma data para realizar o pagamento da restituição aos investidores. Na semana passada, a instituição anunciou o encerramento, por ora, de "toda e qualquer capitação oriunda de seus clientes".

O caso

No último dia 4, Wesley Pessano, de 19 anos, foi morto a tiros dentro de seu próprio carro, um Porsche avaliado em cerca de R$ 450 mil. A Polícia Civil já conseguiu prender três pessoas suspeitas de envolvimento no assassinato do jovem. Uma das linhas de investigação é a guerra de mercado de investimento. Os agentes procuram informações sobre quem mandou matar o rapaz.