Publicado 14/08/2021 17:44 | Atualizado 14/08/2021 17:44

Rio - Após perder o marido, o ator Tarcísio Meira, na última quinta-feira, Glória Menezes, que também está internada com covid-19 no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, apresentou uma leve melhora. De acordo com um perfil dedicado a Tarcísio Meira nas redes sociais, a atriz de 86 anos já não faz mais uso do cateter de oxigênio para auxiliar na respiração.

"A nossa Moça linda e Faceira das mangas não precisa mais do oxigênio nasal para respirar. Esse processo precisa de muita calma e ainda não temos data certa para ela voltar para Casa mas se Deus quiser logo logo ela receberá alta. Força para a nossa linda Glória Menezes", diz a postagem.