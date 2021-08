Caminhão de gás colide em passarela na Zona Norte do Rio - Reprodução / Internet

Caminhão de gás colide em passarela na Zona Norte do RioReprodução / Internet

Publicado 13/08/2021 00:37 | Atualizado 13/08/2021 11:20

Rio – Um caminhão colidiu com uma passarela provisória na Avenida Pastor Martin Luther King no sentido Pavuna, na altura do Hospital de Acari, na noite desta quinta-feira (12). De acordo com informações passadas ao O Dia, a passarela desabou sobre os trilhos da Linha 2 do MetrôRio. Uma composição do transporte chegou a colidir com os escombros, mas ninguém ficou ferido.

Apesar de passar por cima da linha do metrô, a passarela não pertencia a concessionária MetrôRio. Ela ficava localizada entre os bairros de Coelho Neto e Acari. Os bombeiros já estão no local e a empresa de transportes ferroviários informa que os trens da Linha 2 estão circulando apenas entre Botafogo e Irajá. Até o momento, não se sabe o motivo do acidente.

Publicidade

Pelas redes sociais, diversos moradores da região compartilharam vídeos do local do acidente.

O MetrôRio informa que a circulação de trens está suspensa na Linha 2, no trecho entre as estações Colégio e Pavuna, por conta de um acidente ocorrido na área externa do sistema metroviário. Não houve feridos. — MetrôRio | Use máscara (@metro_rio) August 13, 2021

Publicidade

Um caminhão derrubou a passarela de Acari que caiu por onde passa o metrô, que passou logo em seguida e ficou com passageiros presos, pelos relatos que tô vendo... pic.twitter.com/brsApplZJu — Rene Silva (@eurenesilva) August 13, 2021

Publicidade

Acidente tenso hoje em Coelho Neto, Zona Norte do Rio



Caminhão passa, derruba passarela e composição do Metrô colide. O acidente aconteceu há poucas horas. pic.twitter.com/L4mlq6zHaf — Favela Caiu na Rede RJ (@FCNRRJ) August 13, 2021