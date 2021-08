Craque Neto é ex-jogador e atualmente apresenta o programa "Os Donos da Bola" - Divulgação/Band

Craque Neto é ex-jogador e atualmente apresenta o programa "Os Donos da Bola"Divulgação/Band

Publicado 12/08/2021 01:53 | Atualizado 12/08/2021 10:35

O apresentador Neto, da TV Band, recentemente voltou ao comando do seu programa, “Os Donos da Bola”, e mostrou que está mais afiado do que nunca. Ao fim da edição desta quarta-feira (11), Neto soltou o verbo sobre as últimas polêmicas da semana e, em menos de 2 minutos, elogiou o padre Júlio Lancelotti, criticou a deputada Janaina Paschoal (PSL – SP) e o ministro da Educação, Milton Ribeiro, e ainda encontrou tempo para tirar sarro do desfile militar do último dia 10.

fotogaleria

Publicidade

Aparentemente o Craque não gostou dos ataques que a deputada Janaina fez ao padre Júlio Lancelotti por distribuir quentinhas na Cravolândia e saiu em defesa do sacerdote. “Padre Júlio Lancelotti, parabéns por ser maravilhoso!” Elogiou o ex-jogador. No embalo, Neto alfinetou o ministro da Educação, ironizando a declaração de Ribeiro sobre a universidade ser para poucos. Por fim, o apresentador começou a zombar do desfile de tanques ocorrido na última terça-feira.

“Se vier uma guerra e vier aquele tanque... Não dá. É melhor ir com meu fusca!” Achincalhou Craque Neto, para a risada de seus companheiros de palco.

Publicidade