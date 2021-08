Fantasia de Dogão - Reprodução / Tv Globo

Fantasia de DogãoReprodução / Tv Globo

Publicado 11/08/2021 03:00 | Atualizado 11/08/2021 03:00

Rio – O The Masked Singer Brasil estreou nesta terça-feira (10) com a energia lá em cima. Apresentado por Ivete Sangalo, o novo reality musical da Tv Globo consegue deixar o espectador intrigado para saber quem está por trás das malucas fantasias. E logo na estreia já descobrimos uma das identidades secretas; por dentro da roupa de cachorro-quente se encontrava ninguém menos que Sidney Magal.

O programa causa certa estranheza no começo, mas depois de alguns minutos assistindo você se acostuma com toda a maluquice acontecendo no palco e consegue aproveitar momentos divertidos sem compromisso na frente da televisão. Grande parte do entretenimento está no carisma dos jurados. Rodrigo Lombardi, Taís Araújo, Simone e Eduardo Sterbilitch proporcionaram momentos excelentes, sem roubar os holofotes dos cantores.

Publicidade

fotogaleria

A dinâmica do programa é bem simples, dois participantes mascarados cantam suas músicas e a plateia escolhe qual dos dois foi o melhor. Ao fim de três duelos, os jurados decidem entre os três mais votados do público quem foi o melhor. Essa escolha concede uma imunidade ao premiado. Em seguida, os jurados escolhem entre os três menos votados quem irá tirar a máscara e ser eliminado do programa.

Publicidade

Foi assim que o cantor de Sandra Rosa Madalena teve sua identidade revelada aos telespectadores logo na estreia do Masked Singer. Magal fez uma interpretação de Sai da Minha Aba, do SPC. A interpretação não caiu nas graças da plateia nem dos jurados, o que levou a encerrar a participação do artista na atração.

Assistindo o #TheMaskedSingerBrasil tô me sentindo nos eps de Scooby pic.twitter.com/wBf9tPCiHx — Mai (@Maylanefr) August 11, 2021

Publicidade

"Queria que essa imagem ficasse eternamente pra minha neta Madalena." (Sidney Magal) #TheMaskedSingerBR pic.twitter.com/6FPA1QY9Du — Sérgio Santos (@ZAMENZA) August 11, 2021

O melhor momento da noite foi a Thaís berrando Fernanda Souza e depois percebendo que fez cagada KKKKKKKKKKKKK #TheMaskedSingerBR pic.twitter.com/US1rEyrKeN — Yasmin Azevedo (@yasmin_azvdo) August 11, 2021

Publicidade