Publicado 12/08/2021 01:58 | Atualizado 12/08/2021 13:53

Rio – Aparentemente a polêmica que tomou conta das redes sociais durante as Olimpíadas de Tóquio ainda não assentou. O skatista medalhista de prata, Kelvin Hoefler, apareceu no Flow Podcast desta quarta-feira (11) e revelou que, no seu entendimento, tanto os jurados da modalidade Skate Street quanto do Surf estavam dando vantagem para a seleção da casa, o Japão.

“O Medina andou quase duas vezes mais do que o cara, mas aí os japoneses, por causa que é a casa do Japão, os caras deram pro japonês. Escancarado!” Acusou Hoefler. O atleta continuou falando que foi um consenso da comunidade do skate que as notas não estavam sendo justas e exemplificou com a sua própria experiência. Segundo ele, na fase classificatória ele executou uma manobra de giro e deslize e recebeu uma nota 9.2, mas na fase final a mesma manobra recebeu apenas 8.9, essa diferença de três décimos teria custado a ele a medalha de ouro.

Contudo, Kelvin não se arrepende de ter participado, nem está frustrado com o resultado. Para o skatista, a inclusão do Skate nas Olimpíadas foi algo muito bom para o esporte. “A comunidade ficou de boa. Isso [os jogos] foi um ganho pro skate no geral. Pro skate isso foi muito bom”, afirmou Kelvin.