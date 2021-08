Namorada de Thiago Oliveira manda recado para Ana Maria Braga após cantada no 'Mais Você' - Reprodução

Publicado 09/08/2021 14:26

Rio - As cantadas de Ana Maria Braga não passaram despercebidas pela namorada de Thiago Oliveira, repórter da TV Globo. Bruna Matuti reagiu com bom humor após a apresentadora elogiar o jornalista durante o "Mais Você" desta segunda-feira (9), chegando a dizer que casaria com o apresentador do "Esporte Espetacular" se fosse mais nova.

"O que é isso, Ana Maria? Eu estou vendo [risos]", escreveu Bruna ao compartilhar um vídeo do momento em seus Stories do Instagram. O casal assumiu o relacionamento publicamente em maio deste ano, após o jornalista anunciar o fim do casamento com Yasmin Calil.

A participação de Thiago Oliveira no "Mais Você" desta segunda-feira foi motivada pelo fim dos Jogos Olímpicos de Tóquio. "Eu queria dizer que você é um cara bonito, muito simpático, eu adoro receber você aqui, me considero sua amiga, quero muito receber mais vezes você aqui e... assim, se eu tivesse uns aninhos a menos eu te pedia em casamento", disse Ana Maria ao repórter. Em resposta à cantada, Thiago Oliveira não fez muito, além de agradecer pelo carinho.



