Grupo Globo

Publicado 05/08/2021 11:59

Rio - O comentarista Arnaldo Ribeiro trocou a rede Globo pela TV Cultura, onde participará do novo programa "Revista Esporte Debate", ao lado de Mauro Cezar Pereira e Vladir lemos. De acordo com o portal Notícias da TV, contudo, o comentarista foi desligado da emissora carioca por críticas aos ex-árbitros da "Central do Apito" em seu canal do YouTube após o empate sem gols entre São Paulo e Palmeiras, que geraram reclamações formais da equipe.

"Eu não sou funcionário da Globo. Sou convidado eventual. Então, participar ou não do programa depende do convite deles. A decisão é deles. Não tenho vínculo", explicou o comentarista ao portal. Arnaldo, no entanto, afirmou não ter conhecimento de reclamações dos participantes da "Central do Apito".

"Não estou sabendo da reclamação deles. No sábado, mais uma vez eu critiquei a utilização desastrosa do VAR no futebol brasileiro. Critiquei o comando da arbitragem e os árbitros do VAR e de campo. Para mim, estão todos perdidos. Nenhuma crítica específica à Central do Apito. Pelo contrário", acrescentou o comentarista.

"Respeito a opinião deles, incluindo sobre o VAR, o trabalho deles e todos eles pessoalmente. Inclusive fui um dos responsáveis pela contratação do Sálvio para a ESPN como primeiro comentarista de arbitragem da emissora, espécie de tabu até então. E, de novo, não é o foco do meu comentário. O foco é o quanto estão perdidos na utilização do VAR no futebol brasileiro. Essa é a discussão" concluiu Arnaldo Ribeiro.

O comentário que teria causado reclamações por parte dos ex-árbitros Sandro Meira Ricci, Fernanda Colombo, Sálvio Spínola e Paulo César de Oliveira foi feito no canal do YouTube de Arnaldo. No vídeo, ele afirmou que o VAR no Brasil funciona com comentários dos analistas de arbitragens.

"Para você entender a questão do pênalti revertido e o lance final, é o seguinte: o árbitro do VAR era o Péricles Bassols. Um árbitro péssimo e que virou comentarista de arbitragem na TNT. Sabe o que ele tem no WhatsApp? O grupo dos comentaristas todos. O pênalti do Marquinhos, quando atropela ele, passa por cima… O Luiz Flavio de Oliveira está de frente para o lance, é imperdoável. O Sálvio Spínola, na transmissão, fala que na visão dele não foi", afirmou o comentarista.

"O Péricles Bassols manda no ouvido do Luiz Flavio de Oliveira, depois de ouvir o Sálvio: "Dá uma olhada, na transmissão estão falando que não foi". É assim que funciona o VAR o Brasil. Não tem interpretação do árbitro em campo. A interpretação é da câmera lenta, do cara do VAR e depois de ele ouvir a "Central do Apito"', concluiu Arnaldo Ribeiro.