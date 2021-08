No radar de Tite, Matheus Cunha se firmou como um dos principais nome na busca pela medalha de ouro em Tóquio - Ricardo Nogueira/CBF

Japão - A seleção brasileira masculina de futebol pode ter um reforço para a final olímpica contra a Espanha, no próximo sábado: a volta do atacante Matheus Cunha. O jogador voltou a treinar em campo e pode ser titular na decisão. O jogo está marcado para às 8h30 (de Brasília).

Durante a partida contra o Egito, válido pelas quartas de final, Matheus Cunha sofreu uma contratura muscular na coxa esquerda e precisou ser substituído. Desde então, o atacante tem feito tratamento intensivo e ficou de fora da partida contra o México, na última terça.

Marcos Seixas, preparador físico da seleção, liberou Cunha para treinar com bola após o atacante apresentar boa recuperação. Entretanto, o jogador do Hertha Berliner só fez exercícios sozinhos e não treinou com o restante do grupo. A decisão sobre entrar em campo deve acontecer nesta sexta-feira, no último treino antes da decisão final.