Felipe dos Santos foi o único representante do Brasil no decatlo em Tóquio - AFP

Publicado 05/08/2021 11:27

Felipe dos Santos encerrou nesta quinta-feira a sua participação no decatlo da Olimpíada da Tóquio-2020 com o 18º lugar na classificação geral. O brasileiro, que chegou a estar em 9º após as primeiras provas, somou 7.880 pontos, enquanto o canadense Damian Warner ficou com o ouro com 9.018 pontos. O francês Kevon Mayer (8.726) e o australiano Ashley Moloney (8.649) completaram o pódio.

Apesar de ter começado o dia em 12º lugar, Felipe não foi bem nas cinco provas restantes do decatlo. Nos Nos 110 metros com barreiras, fez apenas o sétimo melhor tempo em sua bateria (com 14s58). Já nos lançamentos de dardo (54,56 metros) e de disco (39,91 metros) ficou em décimo lugar em ambos, assim como no salto com vara (4,60 metros).



Na última prova do decatlo, o brasileiro ficou apenas no 18º lugar na corrida de 1.500 metros (4min52s40).

Essa foi a primeira Olimpíada disputada por Felipe dos Santos, que nas primeiras cinco provas do decatlo tinha ficado em 12º no geral. Ele iniciou a série com o quinto lugar nos 100m rasos (com 10s58) e no salto em distância (7m38, sua melhor marca na temporada). Já no arremesso de peso, ficou em oitavo lugar (14,13 metros).



Já no salto em altura, fez sua melhor marca na temporada com 2m02 (era 2m01, enquanto a melhor pessoal é 2m07), mas só terminou em 11º lugar na classificação. E na prova dos 400m, Felipe dos Santos, apesar de ter conseguido seu melhor tempo no ano, ficou em penúltimo na sua bateria e apenas com o 16º lugar, com 49s31.