Prata no arremesso de peso, Raven Saunders fez um gesto com o punho em referência ao local onde pessoas oprimidas se encontram - AFP

Prata no arremesso de peso, Raven Saunders fez um gesto com o punho em referência ao local onde pessoas oprimidas se encontramAFP

Publicado 01/08/2021 22:08 | Atualizado 01/08/2021 22:13

Tóquio - Na terra do anime e do manga, desenhos animados e quadrinhos, o estilo de Raven Saunders, mais conhecida como 'Mulher-Hulk', fez sucesso no Japão. E não apenas pela personalidade do visual, com cabelo tingido e máscara de personagens da DC Comics e Marvel. Medalhista de prata no arremesso de peso nas Olimpíadas de Tóquio, a atleta, de 25 anos, que é negra e gay, fez manifestação durante a premiação.

No pódio, Saunders aproveitou o batalhão de fotógrafos e cinegrafistas para deixar a sua mensagem. Com os pulsos acima da cabeça, ela fez um 'X' com o objetivo de representar o local onde todas as pessoas que são oprimidas se encontram.

Publicidade

Numa Olimpíadas marcada pelo debate sobre a saúde mental dos atletas devido à pressão, evidenciada com a desistência da americana Simone Biles de disputar cinco das seis finais nas provas de ginástica artística, Saunders revelou sua batalha contra a depressão.



A manifestação vai contra a recomendação do Comité Olímpico Internacional, que proibiu gestos de protesto no pódio. A 'permissão' de expressar os pontos de vista está restrita às coletivas de imprensa.