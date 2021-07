Altobeli Silva - AFP

Altobeli Silva

Publicado 30/07/2021 00:55

Além das eliminações de Fernando Ferreira e Thiago Moura no salta em altura, o atletismo brasileiro teve outra despedida nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Altobeli da Silva ficou em nono lugar nos 3000m com barreira, no tempo de 8m29s17, e não conseguiu avançar à final da modalidade.



Após a prova, o atleta mostrou sua tristeza com o resultado obtido na prova e desabafou sobre sua dedicação ao esporte.

"Cara, é uma frustração muito grande. Quando você não treina, você não se dedica, quando você dá 'migué', vai para festinha é uma coisa. O problema é quando você abre mão de tudo isso, se isola. Aí você vem e espera um resultado bom e acontece isso que aconteceu, Eu sinceramente fico sem entender e minha vontade por dentro é de chorar", disse Altobeli ao SporTV após a prova.



"Porque eu treinei para caramba, eu treinei muito para estar aqui. Eu merecia classificar, porque eu treinei para cacete. Eu não sei o que aconteceu que eu endureci as pernas. Eu treinei muito fiz os melhores treinos da minha vida. Rio-2016 eu fui finalista e não treinei o que eu treinei agora. Me dediquei para caramba, é uma decepção muito grande", continuou.



Altobeli ainda analisou os treinamentos e o desempenho de seus adversários, voltando a lamentar o fato de não ter conseguido um melhor resultado.



"Ao ponto de você analisar: será que está valendo a pena? Porque, pô, se dedicar, se dedicar... Se desse certo de ficar um período lá na Europa seria excelente. É uma ideia que fica para essa molecada que esta vindo, promissora que tem condição de estar numa Olimpíada. Essa é a minha visão, porque você chegar aqui e você entender que os caras sempre mantêm o alto nível. O que esses caras fazem de diferente, porque eles estão sempre acertando as provas? E eu não estou devendo nada para os caras, não estou, eu sei o que alguns caras treinam. Tiveram caras que chegaram na minha frente que eu treino mais que eles", indagou o atleta.



"Não estou tirando o mérito deles, estou falando por mim. Não estou dizendo que eu merecia ganhar, mas merecia um resultado melhor pela minha dedicação. Ficar longe da família, isolado, solitário me dedicando só nisso, sábado, domingo, dormindo cedo. Me cobro muito, esse resultado não gostei. 'Ah, mas só de estar aqui você já é um vencedor', beleza, mas se eu estou aqui porque não vou buscar mais?", concluiu.



Na Rio-2016, Altobeli da Silva chegou à final e chegou em 11º lugar, com tempo de 8m26s30.