Negão da BL e ThomazReprodução / Record TV

Publicado 13/08/2021 01:28

Rio – O reality de convivência Ilha Record chegou a sua terceira prova de eliminação na noite desta quinta-feira (12). No entanto, assim como nas duas semanas anteriores, a dinâmica falha em criar expectativa de quem será o vencedor da prova. O desenho dos desafios até é bem elaborado, mas a execução sempre deixa claro quem vai ser o vencedor em poucos minutos.

Na berlinda desse ciclo estavam os exploradores Thomaz, ex-namorado de Larissa Manoela, e o MC Negão da BL, logo, a disputa tinha tudo para ser acirrada. Contudo, assim como aconteceu com Lucas Selfie contra Pyong Lee e com Dinêi contra Claudinho, Negão não conseguiu ter um desempenho minimamente satisfatório e foi eliminado com facilidade pelo adversário.

Com desfechos previsíveis, a atração da Record TV não consegue proporcionar entretenimento para seus espectadores. Até mesmo as provas em grupo, onde geralmente os vencedores são decididos por tempo, não consegue deixar dúvidas de quem é o vencedor. Contudo, as dinâmicas em equipe tem uma falha clara no design: Pyong Lee.

A produção do programa com certeza não levou em conta as habilidades de mágico do ex-BBB quando elaborou as provas. Em todas elas, o hipnotista tem uma vantagem desleal em alguma etapa, simplesmente por ser treinado em prestidigitação. Se continuar assim, a única coisa que ainda vai salvar no reality será Nadja Pessoa, com seus surtos de realidade.

Acreditando até o final que o Negão da BL vai ganhar, mesmo sabendo que não #DesafioNaIlha pic.twitter.com/J9se1J9VsZ — Menino da Paz (@Bortolozzzo) August 13, 2021

assistindo a prova sabendo que o negão da bl vai ser eliminado pic.twitter.com/eqIbBxnGUn — lucas (@Iucascomenta) August 13, 2021