Polícia prende 'Bebel', considerado o braço direito do traficante 'Bicheiro'Reprodução/ Internet

Publicado 15/08/2021 14:58

Rio - A Polícia Militar prendeu, neste sábado, 14, em Paraty, na Costa Verde do Rio, um suspeito conhecido pelo vulgo de "Bebel", considerado o braço direito do traficante Luiz Gustavo da Silva Rosa, o "Bicheiro", chefe do tráfico de drogas no Perequê, em Angra dos Reis, também na Costa Verde.

Os policiais militares do 33º BPM (Angra dos Reis) receberam uma denúncia encaminhada por meio do Disque Denúncia Angra (0300 253 1177) de que na Prainha de Mambucaba, mais precisamente na Rua do Robalo, haveria tráfico de entorpecentes, cujo responsável seria um foragido da Justiça.

Os agentes, então, seguiram as informações da denúncia e quando chegaram ao local, abordaram "Bebel". Após consulta ao sistema, os policiais verificaram que o mesmo encontrava-se evadido do sistema prisional. Foi dada voz de prisão e o mesmo foi encaminhado à 167ª DP (Paraty), onde a ocorrência foi registrada.

'Bicheiro'



Segundo o Disque Denúncia, Luiz Gustavo é ligado a facção Terceiro Comando Puro (TCP) e chefia as vendas de entorpecentes na região de Perequê, em Angra dos Reis. Contra ele consta um mandado de prisão pelo crime de homicídio qualificado, expedido pela 1ª Vara Criminal de Angra dos Reis.

Luiz Gustavo, o 'Bicheiro', chefia as vendas de drogas na região de Perequê, em Angra dos Reis, segundo a polícia Divulgação

De acordo com o Sistema de Identificação Criminal, constam 13 anotações pelo crime de tráfico de drogas (Lei 11.343/06), enquanto que pelo Sistema de Identificação Penitenciária, há cinco passagens de Luiz Gustavo pelo sistema prisional entre os anos de 2011 a 2018.



Quem souber do paradeiro de "Bicheiro", pode entrar em contato com o Disque Denúncia, por meio do telefone 0300 253 1177 (custo de ligação local) ou ainda pelo aplicativo para celulares “Disque Denúncia RJ”. Em todos os canais, o anonimato é garantido ao denunciante.