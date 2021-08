Moradores de Paquetá recebem segunda dose neste domingo (15) - Edu Kapps/SMS-Rio

Publicado 15/08/2021 15:11

Rio - A Secretaria Municipal de Saúde do Rio aplica a segunda dose da vacina contra a Covid-19 nos moradores da Ilha de Paquetá, neste domingo (15). É a segunda etapa do 'PaqueTá Vacinada', projeto em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) que utilizou a ilha para analisar os efeitos da imunização em massa. Adultos e adolescentes receberam a primeira dose das vacinas em junho e julho.

A vacinação da segunda dose começou na manhã deste domingo (15) em quatro pontos da ilha: Unidade Integrada de Saúde Manoel Arthur Villaboim (Praça Bom Jesus, 40), Iate Clube de Paquetá (Rua das Gaivotas), Parque Darke de Mattos (Rua Luís de Andrade) e Casa de Artes (Praça de São Roque, 31).

Os adultos tomam a segunda dose da AstraZeneca, e os adolescentes tomam a Pfizer, única liberada pela Anvisa para esta faixa etária.

Na primeira etapa da vacinação, no dia 20 de junho, 96% da população adulta foi vacinada. Os adolescentes receberam a primeira dose no dia 25 de julho, com 95% de adesão. O objetivo do projeto é observar quais são os efeitos da vacinação em massa, independentemente da idade, e como funciona a eficácia do imunizante.