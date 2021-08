BRT já usa linhas convencionais de ônibus para o serviço do 'diretão' - Arquivo O DIA

BRT já usa linhas convencionais de ônibus para o serviço do 'diretão'Arquivo O DIA

Publicado 15/08/2021 12:23 | Atualizado 15/08/2021 14:38

Rio - A Comissão de Transportes da Alerj (Assembleia Legislativa do Rio) deve enviar na segunda-feira um ofício ao município pedindo explicações sobre a informação de que a Prefeitura do Rio irá abastecer o BRT com cerca de 30 ônibus que pertencem ao transporte escolar da rede municipal de ensino.

Em nota, a Secretaria Municipal de Transportes esclareceu que realiza testes com um ônibus de piso alto, que não integra mais a frota do transporte escolar. Caso os testes sejam aceitos, "o BRT Rio irá contratar e pagar por esses ônibus, que passarão a integrar o sistema, de forma independente da frota que atende ao transporte escolar, cujo contrato é da Secretaria Municipal de Educação".

Publicidade

O BRT passa por uma reformulação, encabeçada pela Secretaria Municipal de Transportes, que prevê o aumento da frota e a melhoria da qualidade do serviço. Para o deputado estadual Dionísio Lins (Progressista), presidente da Comissão de Transportes da Assembleia, a decisão 'é como despir um santo para vestir outros'.

"Somos completamente contrários ao aluguel desses ônibus escolares. Hoje temos a pandemia, mas amanhã tudo isso passando, como ficarão os milhares de alunos que são atendidos para se locomoverem na ida e na volta para escolas?", questiona o parlamentar.

Publicidade

Desde abril, a prefeitura incorporou o serviço dos 'diretões', ônibus comuns que são transformados em linhas diretas do BRT para descongestionar as estações com fluxo maior de usuários, como Mato Alto e Alvorada.

Confira a nota completa da Secretaria Municipal de Transportes:

Publicidade

"A prefeitura do Rio, por meio do BRT Rio, informa que realiza testes operacionais com um ônibus de piso alto que não mais integra a frota que atende ao transporte escolar.



Não se trata de empréstimo. Se os testes forem bem sucedidos, o BRT Rio irá contratar e pagar por esses ônibus, que passarão a integrar o sistema, de forma independente da frota que atende ao transporte escolar, cujo contrato é da Secretaria Municipal de Educação.



Em ambos os casos, o aluguel se dá por ônibus efetivamente em operação, incluindo motorista, combustível e garagem. Por ser fase de testes, não temos no momento o número de veículos a serem contratados e a data para início dessa operação".