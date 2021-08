Estação de Trem da Supervia em Duque de Caxias teve fila enorme pra vacinação, na quarta (11) - Marcos Porto/Agencia O Dia

Publicado 15/08/2021 13:11 | Atualizado 15/08/2021 13:12

Rio - O município de Duque de Caxias segue a partir da segunda-feira (16) o calendário de vacinação para quem tem 18 anos ou mais. A secretaria de Saúde também irá aplicar a segunda dose para quem tomou a Astrazeneca até a data de 11 de junho. E aplica a segunda dose da Pfizer para quem recebeu a primeira nos dias 25 e 26 de maio.

A vacinação de primeira e segunda - esta somente de Astrazeneca - para pedestres acontece a partir das 8h em seis UBS (Unidades Básicas de Saúde): UBS Antônio Granja; UBS Alayde Cunha; UBS Sarapuí; UBS José de Freitas; UBS José Camilo; e UBS Barão do Amapá.

Vacinação em Duque de Caxias a partir do dia 16 DIVULGAÇÃO

Quem for tomar a segunda dose da Pfizer precisa se deslocar para alguma das seguintes unidades: UPH Xerém; UPH Pilar; UPH Saracuruna; e UPH Imbariê.

É obrigatória a apresentação da carteira de vacinação e documento de identificação com CPF e foto. Também tem direito a vacina gestantes, puérperas e lactantes acima de 18 anos. Elas devem procurar o CMSDC- Centro Municipal de Saúde (Av. General Gurjão – Centro), ou no CRAESM de Xerém (Rua 25 de Agosto – Vila Santa Alice – Xerém), de segunda a sexta-feira, das 8h às 15h.

Segunda dose dos faltosos

Os caxienses que tomaram a primeira dose mas perderam o prazo da segunda, e não compareceram às convocações da Secretaria Municipal de Saúde devem comparecer no Centro Municipal de Saúde – CMSDC (Av. General Gurjão, Centro), de segunda à sexta, das 8h às 15h. É obrigatória a apresentação do cartão de vacinação e documento de identificação com CPF.