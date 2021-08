Baile funk registra aglomeração no Complexo da Penha, na Zona Norte do Rio - Reprodução / Redes Sociais

Baile funk registra aglomeração no Complexo da Penha, na Zona Norte do RioReprodução / Redes Sociais

Publicado 15/08/2021 09:54 | Atualizado 15/08/2021 10:43

Rio - Um baile funk no Complexo da Penha, na Zona Norte do Rio registrou aglomeração e pessoas sem máscara em plena pandemia da covid-19. O evento, conhecido como Baile da Penha, começou na noite de sábado (14) e foi até o inicio da manhã deste domingo (15). Por conta do baile, "Penha" chegou a ficar entre os assuntos mais comentados no Twitter nesta manhã.

Na rede social, usuários publicaram vídeos e fotos no local. Nas gravações, é possível ver grande aglomeração em volta de um palco. Diversas pessoas que estavam no local também comentaram sobre o evento. "Baile da Penha é muito bom", escreveu um. "Penha ta lotado", comentou outro.

Além do Complexo da Penha, também houve registro de baile na comunidade do Chacrinha, no Complexo do Turano, entre os bairros da Tijuca e Rio Comprido, na Zona Norte do Rio. Nas redes sociais, moradores reclamaram do barulho do evento, que foi até a manhã de domingo e durou mais de 10 horas.

Questionada pelo DIA, a Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop) informou que não realizará ações que possam colocar em risco os moradores da comunidade ou agentes da fiscalização, já que "trata-se de área que sofre influência do crime organizado, com necessidade de operação policial e riscos concretos de enfrentamento bélico".