Tempo no Rio neste domingo é de sol entre nuvens e sem chuva - Fábio Costa / Agência O DIA

Publicado 15/08/2021 08:37 | Atualizado 15/08/2021 13:08

Rio - O sol reapareceu no Rio, neste domingo (15), e os cariocas aproveitam para curtir a praia. A equipe do DIA registrou movimento nas areias da Praia de Copacabana, na Zona Sul. De acordo com o Alerta Rio, o posicionamento de um sistema de alta pressão sobre o oceano vai influenciar as condições do tempo na cidade. Ao longo do dia, haverá uma redução de nebulosidade, com céu nublado a parcialmente nublado e não há previsão de chuva. Os ventos ficam de fracos a moderados e as temperaturas apresentarão elevação em relação ao dia anterior, com mínima de 15°C e máxima de 27°C.

Já na segunda-feira (16) devido à influência de ventos em médios e altos níveis da atmosfera, há previsão de pancadas de chuva moderadas, em pontos isolados, à tarde e à noite. Os ventos estarão predominantemente moderados, entre 18,5 km/h e 51,9 km/h. Os modelos numéricos de previsão do tempo estimam que chova, em média e para toda a capital, cerca de 15mm para esse dia.



Da terça-feira (17) até a quinta (19), o tempo voltará a ficar estável, com a diminuição da nebulosidade e sem previsão de chuva. As temperaturas estarão em elevação.

Confira a previsão para semana:

Segunda-feira: Tempo parcialmente nublado a nublado. Previsão de pancadas de chuva isoladas a partir da tarde.

Máxima: 29ºC / Mínima: 14ºC

Terça-feira: Tempo parcialmente nublado. Sem previsão de chuva.

Máxima: 32ºC / Mínima: 15ºC

Quarta-feira: Tempo parcialmente nublado a claro. Sem previsão de chuva.

Máxima: 34ºC / Mínima: 17ºC

Quinta-feira: Tempo claro a parcialmente nublado. Sem previsão de chuva

Máxima: 33ºC / Mínima: 15ºC