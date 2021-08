Prefeitura do Rio encerra duas festas clandestinas na Zona Sul - Divulgação / Secretaria Municipal de Ordem Pública

Prefeitura do Rio encerra duas festas clandestinas na Zona Sul Divulgação / Secretaria Municipal de Ordem Pública

Publicado 15/08/2021 12:58

Rio - A prefeitura do Rio, por meio da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop), interditou dois eventos clandestinos na Zona Sul do Rio na madrugada deste domingo (15). Os fiscais fecharam uma festa em uma casa de eventos, no Cosme Velho, que contava com aproximadamente duas mil pessoas. O outro evento encerrado foi realizado em um espaço no Jockey Club Brasileiro, no Jardim Botânico. Os dois estabelecimentos foram interditados.

fotogaleria

Publicidade

O estabelecimento do Cosme Velho foi interditado e autuado por falta de licenciamento sanitário, por atividade de boate, aglomeração e pessoas consumindo bebidas em pé. A festa foi descoberta através do setor de inteligência da secretaria.



Ainda segundo a pasta, o evento do Jardim Botânico contava com cerca de 600 pessoas. O local também foi interditado e os responsáveis foram multados por falta de licenciamento sanitário, por aglomeração e por pessoas consumindo bebidas em pé. A denúncia da festa chegou através do canal 1746 da Prefeitura.



Desde o início do ano a Seop encerrou 157 festas e eventos clandestinos. As fiscalizações ocorrem através dos comboios da pasta, que conta com agentes da Vigilância Sanitária, Guarda Municipal e apoio da Polícia Militar.