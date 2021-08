Hospital Estadual Azevedo Lima - Divulgação

Hospital Estadual Azevedo LimaDivulgação

Publicado 15/08/2021 12:07 | Atualizado 15/08/2021 13:02

Rio - Uma gari foi baleada, na tarde de sábado (14), em uma troca de tiros entre policiais militares e criminosos no Morro do Estado, na região central de Niterói, na Região Metropolitana. De acordo com relatos, a vítima, identificada apenas como Letícia, é moradora da comunidade e estava voltando do trabalho quando foi atingida pelo disparo.

Letícia foi encaminhada para o Hospital Estadual Azevedo Lima (HEAL), no bairro Fonseca. Ainda não há informações sobre o estado de saúde.

Publicidade

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 12ºBPM (Niterói) foram "atacados" por homens armados, que atiraram contra os agentes. Houve confronto. Ainda segundo a corporação, após a troca de tiros, dois homens foram detidos. Uma pistola, três granadas, munições, um rádio comunicador, 684 pinos de cocaína, oito tabletes de maconha e 88 trouxinhas de maconha também foram apreendidos.

"Posteriormente, o batalhão foi informado que uma pessoa ferida nesta área deu entrada no Hospital Estadual Azevedo Lima", informou a PM.

Publicidade

Em nota, a prefeitura informou que a vítima não estava no local a serviço da Companhia de Limpeza Urbana de Niterói (Clin) e que ela foi atendida em uma unidade de saúde.

"A Clin está dando suporte à funcionária, assim como a Secretaria Municipal de Direitos Humanos", afirmaram.

Publicidade

Nas redes sociais, o secretário municipal de Direitos Humanos de Niterói, Raphael Costa, se pronunciou sobre a vítima baleada e reforçou que as comunidades "exigem paz".

"Urgente! Uma gari acabou de ser baleada no Morro do Estado. Letícia estava voltando do trabalho e foi surpreendida pela operação policial. A família nos procurou e estamos prestando todo apoio. Mais uma mulher trabalhadora vítima do descaso com a vida. As comunidades exigem paz", escreveu Costa.