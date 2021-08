Vitão - Reprodução

Publicado 16/08/2021 21:14 | Atualizado 16/08/2021 21:16

Desde a semana passada, os boatos de um possível término entre Luísa Sonza e Vitão tomaram conta das redes sociais. Nenhum dos dois cantores se pronunciou sobre o assunto, mas os rumores começaram após o anúncio da separação entre Maria Lina e Whindersson Nunes, ex de Luísa. Nesta segunda-feira, Vitão deixou os fãs curiosos após fazer mudanças em sua rede social.

Vitão apagou todas as fotos do seu Instagram e compartilhou um vídeo misterioso. Sem escrever nada na legenda da publicação, o cantor aparece em frente a uma fogueira e joga seu celular no fogo. As imagens parecem ser o teaser de uma nova canção.

Nos comentários, os fãs encheram o cantor de perguntas sobre o que seria. “O que aconteceu aqui?”, “É música nova?”, “Vai sumir igual ao Tiago Iorc?”, perguntaram os fãs.

