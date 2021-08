Grazi Massafera - Reprodução

Grazi MassaferaReprodução

Publicado 16/08/2021 18:19 | Atualizado 16/08/2021 18:22

Rio - Grazi Massafera se juntou aos fãs na animação para a reprise da primeira temporada de "Verdades Secretas". Nesta segunda-feira (16), a atriz publicou um vídeo que reúne algumas de suas primeiras cenas na novela e garantiu que acompanhará a exibição na TV Globo, a partir do dia 24 de agosto.

“Lá vem ela! Lá vem eles, lá vem Verdades Secretas reprise e eu vou ser espectadora desta vez! Não vejo a hora”, declarou a artista, que ganhou reconhecimento nacional ao ser vice-campeã do "BBB5". Na novela de Walcyr Carrasco, Grazi deu vida à Larissa, uma modelo da mesma agência que contrata Angel (Camila Queiroz), mas que deixa a carreira por causa do vício em drogas.

Nos comentários, fãs celebraram o retorno do folhetim que marcou a carreira de Massafera, que chegou a ser indicada ao Emmy Internacional de Melhor Atriz pelo papel icônico. "Você brilha demais", elogiou um admirador. "Estamos orgulhosos de você", declarou outra internauta. "Tô doidinha pra ver você nas telinhas de novo", afirmou mais uma seguidora.

"Verdades Secretas", de 2015, será reprisada na TV Globo a partir do dia 24 de agosto e servirá para relembrar o público da trama que continuará na segunda temporada, prevista para estrear no Globoplay ainda em 2021. Com Camila Queiroz, Rodrigo Lombardi e Drica Moraes, a novela quebrou tabus da televisão brasileira ao abordar questões que permeiam o universo da moda, como a prostituição de luxo e o uso de drogas.