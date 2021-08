Marcela McGowan e Luiza - Reprodução

Publicado 16/08/2021 15:53 | Atualizado 16/08/2021 15:53

Rio - Marcela McGowan está curtindo as férias nas Ilhas Maldivas com sua namorada, a cantora Luiza, e se deparou com algumas diferenças culturais, que relatou para seus seguidores nesta segunda-feira (16). A ex-BBB falou sobre os costumes observados no local que está hospedada e em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, onde é crime ser homossexual.

"Tanto nos Emirados, em Dubai, quanto aqui nas Maldivas é crime ser homossexual. Ficamos bem angustiadas", afirmou a médica, que assumiu o namoro com Luiza no ano passado. "Em Dubai, nos lugares públicos, ninguém demonstra afeto, nem casal hétero pega na mão, beija, nada disso. Nas Maldivas a capital é super conservadora, mas só passamos por lá para chegar nos hotéis, onde é tudo normal, tranquilo", continuo, em seus Stories do Instagram.

"A gente não fica beijando na boca loucamente, porque a gente nem vê isso, mas todo mundo trata a gente como um casal. [...] Não precisa ter medo, mas vá sabendo que em lugares públicos essa demonstração de afeto, para qualquer tipo de casal, não é uma coisa que eles veem com bons olhos", aconselhou a ex-participante do "BBB20".

Marcela ainda comentou as diferenças na forma de se vestir, inclusive dentro do resort onde está hospedada, nas Maldivas. "Viemos tomar café e, como boas brasileiras, viemos de biquíni. Só que chegamos aqui e aparentemente o dress code inclui um pouco mais de cobertura, uma blusinha, de repente um vestidinho, porque não tinha ninguém mais de biquíni!"

"Em Dubai é de bom tom que você cubra pelo menos ombros e coxas em locais públicos. Nos restaurantes, hotéis, é de boa, você pode usar o que quiser. Amanhã, no café da manhã, provavelmente vou com uma saidinha que cubra tudo porque tem mil questões culturais", declarou a influenciadora.