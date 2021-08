Maria Lina e Whindersson - Reprodução

Maria Lina e WhinderssonReprodução

Publicado 16/08/2021 14:21 | Atualizado 16/08/2021 14:22

Maria Lina, ex-noiva de Whindersson Nunes, compartilhou, nas redes sociais, um ataque que recebeu após anunciar o fim do relacionamento com o comediante. Um seguidor a chamou de 'cachorra" e disse que ela só queria fama.

fotogaleria

Publicidade

"Ainda que sejam minoria, os julgamentos permanecem. De pessoas que não me conhecem, não sabem da minha história, dos meus verdadeiros sentimentos. Mulheres que julgam as outras, melhorem!", escreveu Maria Lina.



No domingo (16), Maria publicou uma foto de quando estava grávida para comemorar o dia da gestante. "Não poderia deixar de postar uma foto dessa barriga que me fez tão feliz. Foram os melhores seis meses da minha vida", disse Maria nos stories. Ela deu luz a João Miguel, prematuro. O bebê era fruto do relacionamento com Whindersson, mas que morreu dias depois.