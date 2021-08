Zeca Pagodinho e Regina Casé - Reprodução

Rio - Após dar um susto no povo brasileiro ao ser internado com covid-19 , Zeca Pagodinho já tranquilizou os fãs sobre seu estado de saúde , nesta segunda-feira (16). Quem também registrou a melhora do cantor foi Regina Casé, que mostrou a chamada de vídeo que fez com o músico e aproveitou para pedir orações pelo artista de 62 anos.

"Meio dia, sol a pino, o Rei está na Terra! Atotô Omolu! Hoje, nessa segunda-feira seu dia, varre essa doença pra longe, desse seu filho que a gente ama tanto e traz muita saúde pra ele e pra todos que estão precisando", começou na legenda da publicação no Instagram.

"As notícias são boas tenho falado com o Zeca direto no telefone e essa é de hoje de manhã cedinho! Olha o sorrisão… Ninguém diz que esse cara tá no hospital", brincou a apresentadora. "Ele foi pra varanda, me mostrar o Cristo Redentor que ele estava vendo pela janela e o reflexo do Cristo no espelho do quarto!

E disse pra mim: 'Viu como tá tranquilo? Eu tô com dois Cristos cuidando de mim!! Já deu tudo certo! Já tô quase bom!' E tá mesmo! Com certeza! Te amo muito, meu irmão! Não só eu, mas o Brasil inteirinho, né?", encerrou.

