Romeu, Thales Bretas e Gael - Reporter 03

Romeu, Thales Bretas e GaelReporter 03

Publicado 16/08/2021 13:38 | Atualizado 16/08/2021 13:49

Rio - O filho caçula de Paulo Gustavo e Thales Bretas, o pequeno Gael, completou 2 aninhos nesta segunda-feira. Pelas redes sociais, o médico se declarou ao filho e mostrou um pedaço da pequena comemoração ao lado do outro filho, Romeu.

fotogaleria

Publicidade

"Hoje é dia do menino mais risonho e engraçado que conheço!!! Há dois anos encantando todo mundo por onde passa. Observador, independente e muito especial! Papai te ama Gael, meu filho, muita saúde e milhões de realizações nessa vida que só tá começando!!! Te amo pra sempre! foto do meu amigo genial", escreveu Thales, viúvo do ator Paulo Gustavo.

Confira: